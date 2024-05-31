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- 斉藤三郎リトグラフ6枚セット
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商品詳細
スペイン画6枚セット絵のサイズ 縦39横28額のサイズ 縦51横4020年ほど前の物になります。2枚目の額の左角がヒビ入りしているのと、4枚目のお写真の額の中の紙の色あせがあります。斎藤三郎（さいとうさぶろう、1917年5月10日-1996年3月17日）は日本の洋画。1917年-埼玉県熊谷市に生まれる。1930年-旧制浦和中学校に入学。1937年-内務省に勤務するかたわら、東京物理学校（現東京理科大学）に学ぶ。1940年-東京物理学校を中退して出征。戦地で画家になることを決意し、多数のデッサンを描く。1945年-戦地から帰国。埼玉県浦和市に居住。1946年-第31回二科展に初入選。1948年-第33回二科展にて「敗戦の自画像」が特待賞受賞。1949年-サロン・ド・プランタンに出品。第3回美術団体連合展に出品。1950年-「信仰の女」で第35回二科展二科賞受賞。1954年-二科会会員推挙。1961年-第46回二科展にてパリ賞を受賞。1972年-渡欧。第57回二科展に出品、内閣総理大臣賞を受賞。埼玉県文化賞受賞。二科会委員となる、またこの頃からスペインの人物を描き始める。1974年-渡欧、おもにスペインに滞在する。1975年-渡欧、おもにスペイン、イタリア、ベルギーに滞在。二科展（エジプト政府主催、カイロ国立ファイン・アート・ギャラリー）に出品。1996年-埼玉県浦和市にて死去。享年78。
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