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Bernard Buffet ベルナール ビュッフェ「入口」リトグラフ 額装品
商品番号 G47526242444
商品名

Bernard Buffet ベルナール ビュッフェ「入口」リトグラフ 額装品
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 7,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BernardBuffetベルナールビュッフェ「入口」リトグラフ額装品。ベルナール・ビュッフェが1979〜1986年までに制作した全リトグラフのカタログレゾネ(目録)から抜粋した作品で、タイトルは「入口」です。額サイズ:幅44cm、縦56cm、厚み2.2cm状態:中古品で、フレームにキズやダメージがありますが絵自体は綺麗な状態で、特に問題無く壁に飾る事が出来ます。裏面の封紙の経年による傷みなど中古品としてご理解をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming767892.html
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