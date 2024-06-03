16d ソフビコレクション WWE ASUKA The Empress Mask

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16dソフビコレクション011WWEASUKATheEmpressMaskVer.今、最もWWEで輝いている日本人女子プロレスラーASUKA！原型師はアスリートフィギュア界のレジェンドHAO氏が手掛け、メーカージュウロクホウイのソフビシリーズ第11弾として商品化!16dにとっても原型制作HAO氏にとっても初の女子プロレスラーの立体化となり、特徴をとらえたポーズに仕上がっています!!※PKG記載の商品写真は彩色原型を撮影したもので、本商品とは素材が異なります。そのため、色調に差異が生じます。予めご了承下さい。商品名：16dソフビコレクション011WWEASUKATheEmpressMaskVer.(16dそふびこれくしょん011WWEあすかじえんぷれすますくVer.)作品名：WWEメーカー：ジュウロクホウイカテゴリー：ソフトビニール発売時期：2022/11仕様：全高:約12.5cm素材:ソフトビニール対象年齢:15歳以上ウインドウパッケージ仕様可動箇所3ヶ所(腰、両肩)※手首は不可動です。原型制作：HAO発売元・販売元：ジュウロクホウイJAN：4580588014829TM\u0026(C)2018WWE.AllRightsReserved.ジャンル（スポーツ選手）...その他スケール...ノンスケール