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テクニクス Technics Mixer SH-DJ1200-

テクニクス TechnicsMixerSH-DJ1200オーディオミキサー電源アダプター動作確認済みです.自宅保管品になります。通電、音出し、の基本動作確認済。中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。なるべく傷やヘコミができないように最低限の注意を払って梱包致しますが運送時の状況によっては傷やヘコミができる可能性があることをご了承ください。