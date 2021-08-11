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テクニクス　Technics Mixer SH-DJ1200
商品番号 J49276245248
商品名

テクニクス　Technics Mixer SH-DJ1200
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テクニクス　TechnicsMixerSH-DJ1200オーディオミキサー電源アダプター動作確認済みです.自宅保管品になります。通電、音出し、の基本動作確認済。中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。なるべく傷やヘコミができないように最低限の注意を払って梱包致しますが運送時の状況によっては傷やヘコミができる可能性があることをご了承ください。
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