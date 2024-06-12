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ニ　中国　清朝初期　染付龍紋碗　アンティーク　送料込み0321
商品番号 N60461036950
商品名

ニ　中国　清朝初期　染付龍紋碗　アンティーク　送料込み0321
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 6,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

台にカケがあります。送料込み　即購入ok！口径　15.8cm高さ　6.5cm●その他、注意事項：中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
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