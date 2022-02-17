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Blackstar FLY 3WATT MINI AMP BASS
商品番号 M43078427038
商品名

Blackstar FLY 3WATT MINI AMP BASS
ブランド名 ブラックスター
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FLY3WattMiniAmpBASS#Blackstarブラックスターベース用ミニアンプになります。購入して自宅で数回使用し、問題なく作動しています。本体上部に擦り傷あり、現状態を踏まえた上での検討をお願いします。同梱品や箱等は写真のとおりです。発送の際は、元箱を緩衝材で包んで梱包致します。(アダプターは別売です。）※細かい傷を気にされる方は購入をお控えください。評価に不安等のある方はお断りします。なお、現時点での値下げは考えておりません。
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