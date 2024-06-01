【剣持刀也】コレクション　S賞　キャラファイン　キャンバス

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にじさんじ 剣持 刀也セ・リーグコラボ ヤクルトスワローズ楽天コレクションS賞キャラファインキャンバス中身確認のため一度開封し、開封後は元の箱に戻して暗所にて保管していました。キャンバスとイーゼルはビニールが付いたままです。上記状態のため、商品状態を未使用に近いとしております。発送の際は元の箱に防水のビニール袋を施して発送いたします。即購入可期間限定で値下げします。発送は日曜日予定です。グッズ種類···プライズ/一番くじ