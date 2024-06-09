十三代中里太郎右衛門 陶額 唐津

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商品詳細
唐津双魚文陶額です。日本芸術院会員の陶芸家の珍しい作品です。双魚は中国では富と幸せのシンボルとして古来より描かれてきました。是非、お家に幸せを招くよう名人の趣のある作品をお飾り下さい。額のサイズは約31cm四方形。陶版は14cmです。ガラスは入っていません。
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