【＊2023年製作＊価格交渉OK＊】Do you love me? 　現代アート

2023年製作*】Do you love me? 現代アート 原画 『5年保証』 9000円 ... 2023年製作*】Do you love me? 現代アート 原画 『5年保証』 9000円 ...



2023年製作*】Do you love me? 現代アート 原画 『5年保証』 9000円 ... 2023年製作*】Do you love me? 現代アート 原画 『5年保証』 9000円 ...



2023年製作*】Do you love me? 現代アート 原画 『5年保証』 9000円 ... 2023年製作*】Do you love me? 現代アート 原画 『5年保証』 9000円 ...



【*2023年製作*】Do you love me? 現代アート 原画 【*2023年製作*】Do you love me? 現代アート 原画



2023年製作*】Do you love me? 現代アート 原画 - www.vanroonliving.com 2023年製作*】Do you love me? 現代アート 原画 - www.vanroonliving.com



【*2023年製作*】Do you love me? 現代アート 原画 【*2023年製作*】Do you love me? 現代アート 原画



2023年製作*】Do you love me? 現代アート 原画 『5年保証』 9000円 ... 2023年製作*】Do you love me? 現代アート 原画 『5年保証』 9000円 ...



姿が変わっても好きでいて Love me even if I change my appearance ... 姿が変わっても好きでいて Love me even if I change my appearance ...



Do You Love Me : Contours | HMV&BOOKS online - UICY-77420 Do You Love Me : Contours | HMV&BOOKS online - UICY-77420



OKETA COLLECTION「YES YOU CAN −アートからみる生きる力−」展 ... OKETA COLLECTION「YES YOU CAN −アートからみる生きる力−」展 ...



好き?好き?大好き? Do You Love Me? - 対話と詩のあそび(R.D.レイン 著、村上光彦 訳) | bookstore ナルダ powered by BASE 好き?好き?大好き? Do You Love Me? - 対話と詩のあそび(R.D.レイン 著、村上光彦 訳) | bookstore ナルダ powered by BASE



2023年製作*】Do you love me? 現代アート 原画 - www.vanroonliving.com 2023年製作*】Do you love me? 現代アート 原画 - www.vanroonliving.com



2023年製作】I would rather DIE than stay in this place(こんな所に ... 2023年製作】I would rather DIE than stay in this place(こんな所に ...



トルコ】新世代の「現代アート」が今、元気!イスタンブル、アンカラを ... トルコ】新世代の「現代アート」が今、元気!イスタンブル、アンカラを ...



YOKOYAMA Nami: Do you (really) love me? – 横山奈美:ドゥ・ユー ... YOKOYAMA Nami: Do you (really) love me? – 横山奈美:ドゥ・ユー ...

【お値下げについて】アート作品は基本的に一点限りの原画になりますので大幅なお値下げはご遠慮くださいm(__)mお気持ちで宜しければお値下げさせて頂きます!お気軽にコメント下さい(*^^*)タイトル【Doyouloveme?】サイズ:F3(273×220mm)技法:Acrylics,Oilpastels,Posca付属*作品証明、オリジナルステッカー《女の子シリーズコンセプト》女の子をモチーフにしたキャッチーでポップな「可愛さの中に潜む闇」シリーズ。表面上は可愛らしく見えるが、その内側には不気味さや狂気、悲しみなどが潜んでいる観る者を欺く作品を描く。このコンセプトは現代社会で起こる偽善や表面上の美しさに対する批判や警鐘、アーティスト自身の内面的光闇を表現するために生まれた____________________#原画#現代アート#イラスト#オイルパステル#アート#絵画#インテリア#ハンドメイド#コンテンポラリーアート