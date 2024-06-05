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ポケモンカード AR まとめ売り 80枚以上
商品番号 N75443783074
商品名

ポケモンカード AR まとめ売り 80枚以上
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードの整理をしています。ARをまとめ売ります。VSTARユニバースから最近の弾まで幅広にあります。ばら売りはしておりません。中身が気になる方はコメントください。自引き後、スリーブ保管が多いですが、一部そのままで保管してあるのもございます。美品にこだわる方の購入はご遠慮願います。よろしくお願いします。
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