ポケモンカード AR まとめ売り 80枚以上

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商品詳細
ポケモンカードの整理をしています。ARをまとめ売ります。VSTARユニバースから最近の弾まで幅広にあります。ばら売りはしておりません。中身が気になる方はコメントください。自引き後、スリーブ保管が多いですが、一部そのままで保管してあるのもございます。美品にこだわる方の購入はご遠慮願います。よろしくお願いします。
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