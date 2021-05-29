ブルーインパルス　パイロットフィギュア　航空自衛隊　未開封

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フィギュア種類···コレクションフィギュアタカラ1/6エリートフォースアビエーターブルーインパルス・パイロット隊長:渡邊弘(22-10-04)5621フライトジャケット、ヘルメット、ヘルメットキャリーバック カラーリング、マーキング等、どれも実物を精巧に再現しています。一見の価値あり。長期保存品、外箱のダメージ極小、写真参照 未開封。美品。あくまで中古品と言う事をご理解の上ご検討下さい。