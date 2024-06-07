技WAZA-AIR Guitar

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BossWAZA-AIRGuitarワイヤレスギターヘッドホンシステム【状態】発売してすぐ店舗で取り寄せ予約して購入致しましたが、数回使用したあと保管しておりました。箱や別売りのケースは無く、画像にあるヘッドホンとトランスミッターのみのお渡しになります。ヘッドホンとトランスミッターをフル充電して楽器に繋いで問題ない事も確認もしております。※充電はマイクロUSBですので別途ご用意ください。●取扱説明書https://www.boss.info/jp/support/by_product/waza-air/owners_manuals/a6b5d444-cc70-4a68-98a6-e78493eb8623/※操作にアプリが必要です。アプリのダウンロードはこちら●Appstorehttps://apps.apple.com/jp/app/bts-for-waza-air/id1475728751●Andoroidhttps://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.roland.boss_waza_air_editor\u0026hl=ja\u0026gl=US全体的にクリーニングしてイヤーパッドも消毒しております。交換用イヤーパッドはhttps://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/301680/