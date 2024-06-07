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ブルマァク キングギドラ ブルー 未開封 怪獣 ソフビ ゴジラ マーミット
商品番号 Y76573820977
商品名

ブルマァク キングギドラ ブルー 未開封 怪獣 ソフビ ゴジラ マーミット
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 6,292 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルマァクキングギドラレッド未開封怪獣ソフビゴジラマーミットマルサンベアモデルパイロットエーストイグラフMARMIT新品ブルマァクのキングギドラのソフビです。劇中のゴールドカラーではなくNGカラーと言われている採用が見送りになったレアカラーのキングギドラです。新品未開封になります。
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