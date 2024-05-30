

BOSS BF-2 Flanger Made in Japan Green Label（中古）【楽器検索 ... BOSS BF-2 Flanger Made in Japan Green Label（中古）【楽器検索 ...



BOSS BF-2 Flanger 日本製 シールド2本付き- BOSS BF-2 Flanger 日本製 シールド2本付き-



BOSS BF-2【MADE IN JAPAN】（中古）【楽器検索デジマート】 BOSS BF-2【MADE IN JAPAN】（中古）【楽器検索デジマート】



【ビンテージ】BOSS ボス BF-2 Flanger Black Label / Made in Japan フランジャー / 日本製【中古】【USED】 - CENTRALMUSIC〔セントラルミュージック〕愛媛・松山 エレキギター/ベース/アコースティックギター/ヴィンテージ 【ビンテージ】BOSS ボス BF-2 Flanger Black Label / Made in Japan フランジャー / 日本製【中古】【USED】 - CENTRALMUSIC〔セントラルミュージック〕愛媛・松山 エレキギター/ベース/アコースティックギター/ヴィンテージ



BOSS BF-2 Flanger Made in Japan（中古/送料無料）【楽器検索デジマート】 BOSS BF-2 Flanger Made in Japan（中古/送料無料）【楽器検索デジマート】



BOSS BF-2 Flanger Made in Japan（中古/送料無料）【楽器検索デジマート】 BOSS BF-2 Flanger Made in Japan（中古/送料無料）【楽器検索デジマート】



BOSS BF-2 Flanger ACA Made in Japan フランジャー 【横浜店】（中古 ... BOSS BF-2 Flanger ACA Made in Japan フランジャー 【横浜店】（中古 ...



中古品 BOSS BF-2 Flanger 日本製 - 奈良市のギターショップ “Sunshine ... 中古品 BOSS BF-2 Flanger 日本製 - 奈良市のギターショップ “Sunshine ...



ヴィンテージ］BOSS / 1980年製 BF-2 MADE IN JAPAN - Vintage-Style ... ヴィンテージ］BOSS / 1980年製 BF-2 MADE IN JAPAN - Vintage-Style ...



BOSS(ボス) / BF-2 BF-2/フランジャー/箱付属/1981年製/日本製/ACA電源 ... BOSS(ボス) / BF-2 BF-2/フランジャー/箱付属/1981年製/日本製/ACA電源 ...



BOSS BF-2 / Flanger / Made in Japan / 黒ネジ 【心斎橋店】（中古 ... BOSS BF-2 / Flanger / Made in Japan / 黒ネジ 【心斎橋店】（中古 ...



BOSS BF-2 Flanger 83年製（中古/送料無料）【楽器検索デジマート】 BOSS BF-2 Flanger 83年製（中古/送料無料）【楽器検索デジマート】



【中古】 Boss / BF-2 / Flanger / Made in Japan / 銀ネジ 【梅田店】 【中古】 Boss / BF-2 / Flanger / Made in Japan / 銀ネジ 【梅田店】



BOSS BF-2 Flanger Black Label（中古）【楽器検索デジマート】 BOSS BF-2 Flanger Black Label（中古）【楽器検索デジマート】



boss bf-2 flanger boss bf-2 flanger

ProductsofRolandMADEINJAPAN1987年1月に製造されたものです。長年ハードケースの中で保存していました。(写真7枚目、8枚目のBOSSペダルシリアルデコーダーで製造年も調べました)2023/10/8にパワーサプライと電池の両方で通電・動作確認を行い正常に作動し問題ありませんでした。(写真9枚目、10枚目)。音出しも特に問題はありませんでした。写真６枚目のバッテリー電池の入れ換えの際開閉するゴムの部分は経年劣化により割れています。長期間の自宅保存のためご理解いただける方のみの購入でお願いします。尚、エフェクター本体のみの出品ですので付属品はありません。ご了承下さい。