掛け軸 珍品 京都十三佛 霊場巡拝 御宝印軸 絹本 希少 軸装 掛軸 美品 ...

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京都十三佛詣り 納経軸 ＜京都十三佛霊場御指定印譜＞ | 仙福南陽堂



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掛け軸京都十三佛霊場巡拝御宝印軸絹本希少軸装掛軸美品です。サイズ（本紙）430×1216ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 納経軸 京都十三佛 十三佛 真言十三佛 霊場巡拝 御宝印 遍路 お遍路 巡礼 聖地巡礼 佛教美術 仏教美術 掛け軸 掛軸 骨董 仏画 仏事 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 珍蔵 珍品 入手困難#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#納経軸#京都十三佛#霊場巡拝#御宝印軸#遍路#お遍路#聖地巡礼#佛教美術#仏教美術#仏事#法事#法要#お彼岸#お盆#十三佛#真言十三佛#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...宗教・神話