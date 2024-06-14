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掛け軸 珍品 京都十三佛 霊場巡拝 御宝印軸 絹本 希少 軸装 掛軸 美品
商品番号 F10738936017
商品名

掛け軸 珍品 京都十三佛 霊場巡拝 御宝印軸 絹本 希少 軸装 掛軸 美品
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 7,436 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸京都十三佛霊場巡拝御宝印軸絹本希少軸装掛軸美品です。サイズ（本紙）430×1216ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　納経軸　京都十三佛　十三佛　真言十三佛　霊場巡拝　御宝印　遍路　お遍路　巡礼　聖地巡礼　佛教美術　仏教美術　掛け軸　掛軸　骨董　仏画　仏事　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　珍蔵　珍品　入手困難#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#納経軸#京都十三佛#霊場巡拝#御宝印軸#遍路#お遍路#聖地巡礼#佛教美術#仏教美術#仏事#法事#法要#お彼岸#お盆#十三佛#真言十三佛#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...宗教・神話
http://narcologia.ru/goods/rebellion747278.html
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京都十三佛詣り 納経軸 ＜京都十三佛霊場御指定印譜＞ | 仙福南陽堂
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