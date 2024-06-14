【匿名配送】ムビナナ 大和 ペンライト リストバンド

劇場版アイドリッシュセブン・ペンライト・リストバンド二階堂大和・アクリルキーホルダー二階堂大和※アクキー.リスバンのみバラ売り可⭕️→匿名配送【ゆうパケットポスト】各¥1555●状態ペンラ.リスバン→新品未開封アクキー→開封済み未使用品一度は人の手に渡ったものですので気になる方、こだわりのある方のご購入はお控え下さい●梱包ペンラ.アクキー→クッション材1.5〜2重巻き+水濡れ防止リスバン→水濡れ防止のみ⚠️箱のサイズがギリギリのため、ペンライトの台紙が折れる可能性あり※梱包資材は強度に問題なければ再利用しております●発送【匿名配送】宅急便コンパクト発送までに3〜7日いただいております。ご理解のほどお願いいたします●その他・ペット、喫煙者なし・こちらでのお取引きは始めたばかりですが、他所でのお取引き経験は多数ございます・特にご質問等なければ即購入、無言お取引き可・お値下げ交渉はご遠慮下さい・別出品とまとめてをご希望の方は購入前にメッセージにてご相談下さい・受取評価はお早めにお願いいたします(年末年始.長期連休を除く)以上、ご了承いただいた上でのご購入をお願いいたします。劇場版アイドリッシュセブンアイナナナナライムビナナEXPOIDOLiSH7ペンライトキンブレアクリルキーホルダーアクキーリストバンドリスバン二階堂大和



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