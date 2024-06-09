ポケモンカード クレイバースト 50パックセット

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商品詳細
クレイバースト50パックセットです。サーチ等は一切しておりません。自分の保管用に開けずに置いておりましたが必要なくなりましたので出品します。また、家電屋さんで買ったものを集めたものですので、中身での返品・返金はご遠慮頂きますようお願い申し上げます。#ポケカ#スノーハザード#クレイバースト
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