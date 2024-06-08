CASIO(カシオ) 61鍵盤 電子キーボード LK-128 [光ナビゲーション]

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光ナビゲーションキーボードCASIOLK-128電子ピアノ新品で購入し数ヶ月使用しましたが使用頻度が少なく目立つ傷もありません。黄ばみなどもなくきれいな状態ですが、新品同様の完璧な商品をお求めの方には不向きです。本体動作は確認済みです。⚠️マイクスタンドと譜面台、取扱説明書などが見つからず、本体・ACアダプター・マイクのみの出品とさせていただきます。購入時の箱（外箱）に入れて箱に直接伝票を貼らせていただきますのでご了承ください。本体が傷まないようにクッションを入れて梱包します。◯24時間以内発送 ヤマト運輸営業所より即日発送◯即購入可能#カシオ#CASIOLK_128電子ピアノ