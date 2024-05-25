AgustD TOUR D-DAY スローガン　ユンギ　SUGA

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ご覧いただきありがとうございます。AgustDTOURD-DAYスローガン inSEOULday1day2ユンギ横向き笑顔inJakartaday2day2で本国ARMYにいただいたポスターです。day1スローガンの左端に初期から折れday2スローガンはまん中上方に折れがあります。他は目立った傷はありません。一度使用したものなので細かいことを気になさる方は購入お控え下さい。ゆうパケット箱にて発送します。day2のユンギのみ、折れ目にあわせて折って箱に入れます。発送方法を変更希望の際は購入前にご相談ください。即購入◯SUGA ユンギ BTSAgustDDーDAYinSEOULソウル スローガン