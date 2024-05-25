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AgustD TOUR D-DAY スローガン　ユンギ　SUGA
商品番号 M18109872255
商品名

AgustD TOUR D-DAY スローガン　ユンギ　SUGA
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 2,507 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。AgustDTOURD-DAYスローガン　　　inSEOULday1day2ユンギ横向き笑顔inJakartaday2day2で本国ARMYにいただいたポスターです。day1スローガンの左端に初期から折れday2スローガンはまん中上方に折れがあります。他は目立った傷はありません。一度使用したものなので細かいことを気になさる方は購入お控え下さい。ゆうパケット箱にて発送します。day2のユンギのみ、折れ目にあわせて折って箱に入れます。発送方法を変更希望の際は購入前にご相談ください。即購入◯SUGA　ユンギ　BTSAgustDDーDAYinSEOULソウル　スローガン
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