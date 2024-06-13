デコトラプラモデルバリューデコトラ

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商品詳細
種類···車・トラック仕様···完成品素人の趣味の範囲内で作製したものです。気になる点は購入前にご質問をお願いいたします。購入後のクレームは一切お受けいたしません。
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http://narcologia.ru/goods/enquire934789.html
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