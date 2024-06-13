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デコトラプラモデルバリューデコトラ
商品番号 J52007570566
商品名

デコトラプラモデルバリューデコトラ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,816 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···車・トラック仕様···完成品素人の趣味の範囲内で作製したものです。気になる点は購入前にご質問をお願いいたします。購入後のクレームは一切お受けいたしません。
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