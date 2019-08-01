浜田庄司　人間国宝　帯留め

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商品詳細
益子焼。人間国宝の浜田庄司の帯留めです。共箱付き。 しおり付き。状態は良いと思います。サイズ 直径約３ｃｍ。
http://narcologia.ru/goods/peroration303315.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming450192.html
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