ムビラ mbira 指ピアノ

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ムビラアフリカ・ジンバブエに住むショナ族古来の民族楽器です。ガリカイ氏制作のムビラです。ガリカイ氏は、ジンバブエで今もっとも前衛的なムビラをつくり、前衛的な演奏をするアーティストです。size縦 約21cm横 約18cm状態等サビが有りますが音はとても綺麗で問題なしです。ジージー音もちゃんと鳴ります。チューニングについてはネマムササチューンです素人なので確実ではないですがおそらく狂っていないと思います。楽譜集付き。中古品ですので状態等写真にて確認の上NCNRでお願いします。質問等はコメント下さい。GARIKAYITIRIKOTImbiralightyearsライトイヤーズkubaクバセヌフォショナアフリカ民族楽器指ピアノカリンバ