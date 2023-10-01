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ムビラ mbira 指ピアノ
商品番号 C79263726196
商品名

ムビラ mbira 指ピアノ
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 10,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ムビラアフリカ・ジンバブエに住むショナ族古来の民族楽器です。ガリカイ氏制作のムビラです。ガリカイ氏は、ジンバブエで今もっとも前衛的なムビラをつくり、前衛的な演奏をするアーティストです。size縦　約21cm横　約18cm状態等サビが有りますが音はとても綺麗で問題なしです。ジージー音もちゃんと鳴ります。チューニングについてはネマムササチューンです素人なので確実ではないですがおそらく狂っていないと思います。楽譜集付き。中古品ですので状態等写真にて確認の上NCNRでお願いします。質問等はコメント下さい。GARIKAYITIRIKOTImbiralightyearsライトイヤーズkubaクバセヌフォショナアフリカ民族楽器指ピアノカリンバ
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