YAMAHA ヤマハ　電子ピアノ　piaggero NP-11



YAMAHA 電子キーボード piaggero(ピアジェーロ) ブラック NP-11 YAMAHA 電子キーボード piaggero(ピアジェーロ) ブラック NP-11



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2014年製YAMAHAヤマハの電子ピアノです。あまり使わず保管していたものです。譜面台、ACアダプター、説明書付き。音源の確認済み。サイズ等の詳細はpic4をご参照ください。一度開封された使用品につき、細かい点をお気になされる方はご購入をお控えください。恐れ入りますがお値下げ交渉はご遠慮くださいませ。外箱はございませんのでプチプチ梱包、リサイクル段ボールにて発送予定です。ご了承くださいませ。#ヤマハ#YAMAHANP_11#YAMAHA#電子ピアノ