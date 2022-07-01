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サンリオ　セーラームーン　ぬいぐるみ　コラボ　キーホルダー　2023 キティ
商品番号 Y37406412320
商品名

サンリオ　セーラームーン　ぬいぐるみ　コラボ　キーホルダー　2023 キティ
ブランド名 サンリオ
特別価格 税込 6,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンリオ　セーラームーンコラボ　ぬいぐるみ2点セット。#セーラームーンサイズ：約26×11×29cm#ハローキティサイズ：約24×10×24cm大きい方のぬいぐるみになります。新品未開封品ですが、自宅保管の為ご理解頂けたらご検討よろしくお願いします。他にも小さいサイズのぬいぐるみと前髪クリップ、ポーチも出品中ですので、合わせてご検討よろしくお願いします。お値下げ不可になります。バラ売り1つ8800円です。　　発送の際は段ボールに入れて、発送します。#セーラームーン#ハローキティ#コラボ#ぬいぐるみ#キティちゃん#新作#2023
http://narcologia.ru/goods/slide940187.html
http://narcologia.ru/goods/approximate268820.html
http://narcologia.ru/goods/smear372304.html

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