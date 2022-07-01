サンリオ セーラームーン ぬいぐるみ コラボ キーホルダー 2023 キティ ...

サンリオ セーラームーンコラボ ぬいぐるみ2点セット。#セーラームーンサイズ：約26×11×29cm#ハローキティサイズ：約24×10×24cm大きい方のぬいぐるみになります。新品未開封品ですが、自宅保管の為ご理解頂けたらご検討よろしくお願いします。他にも小さいサイズのぬいぐるみと前髪クリップ、ポーチも出品中ですので、合わせてご検討よろしくお願いします。お値下げ不可になります。バラ売り1つ8800円です。 発送の際は段ボールに入れて、発送します。#セーラームーン#ハローキティ#コラボ#ぬいぐるみ#キティちゃん#新作#2023



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