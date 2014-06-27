国貞 五渡亭 役者絵 木版画 掛け軸 箱無し 書画、骨董品、美術品 ...

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商品詳細
種類...木版画形式...掛け軸・掛軸主題...人物・肖像五渡亭 国貞の役者絵、掛け軸です。箱はありません。多少の汚れ等あります。長さ117 幅35.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle699566.html
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国貞 五渡亭 役者絵 木版画 紙本 箱無|サムライオークション
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五渡亭国貞―役者絵の世界
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