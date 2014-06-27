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国貞　五渡亭　役者絵　木版画　掛け軸　箱無し　書画、骨董品、美術品
商品番号 L84662906878
商品名

国貞　五渡亭　役者絵　木版画　掛け軸　箱無し　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...木版画形式...掛け軸・掛軸主題...人物・肖像五渡亭　国貞の役者絵、掛け軸です。箱はありません。多少の汚れ等あります。長さ117　幅35.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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