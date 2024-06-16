【オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31

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YAMAHAヤマハフルートYFL-31オーバーホール済 頭部管銀製、Eメカ搭載、銀メッキ仕様定価143000円（税込)●商品状態●経年に伴う小傷やくすみ、メッキ浮が見られておりますが、演奏に支障をきたすような致命的なダメージなどは見られず、まだまだ現役でご使用頂けるお品です。リペアマンによるオーバーホール済み。各パーツの分解清掃、バランス調整、タンポ交換実施しました。もちろん試奏も確認済で鳴りも良く、ご到着後直ぐにご使用できる状態です。オーバーホールだけでも高額な費用がかかってしまいますので、大変お買い得かと思います。付属品はハードケース、クリーニングロッドが付属します。写真をよくご確認頂き、良品ではありますがあくまで中古品である事はご理解の上ご購入ください。