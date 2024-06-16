  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31
商品番号 V16660617947
商品名

【オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 11,233 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

YAMAHAヤマハフルートYFL-31オーバーホール済　頭部管銀製、Eメカ搭載、銀メッキ仕様定価143000円（税込)●商品状態●経年に伴う小傷やくすみ、メッキ浮が見られておりますが、演奏に支障をきたすような致命的なダメージなどは見られず、まだまだ現役でご使用頂けるお品です。リペアマンによるオーバーホール済み。各パーツの分解清掃、バランス調整、タンポ交換実施しました。もちろん試奏も確認済で鳴りも良く、ご到着後直ぐにご使用できる状態です。オーバーホールだけでも高額な費用がかかってしまいますので、大変お買い得かと思います。付属品はハードケース、クリーニングロッドが付属します。写真をよくご確認頂き、良品ではありますがあくまで中古品である事はご理解の上ご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/displease188231.html
http://narcologia.ru/goods/freshman668656.html
http://narcologia.ru/goods/assessor480203.html
【オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31
Amazon | YAMAHA ヤマハ / YFL-31 | フルート | 楽器・音響機器
【オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31
頭部管銀製】 ヤマハ フルート YFL-31 smcint.com
【オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31
良品 YAMAHA YFL-31 フルート 頭部管銀製 シルバー Eメカ付き-
【オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31
ヤマハ フルート YFL-31 全タンポ交換済み【西巣鴨】 - 服部管楽器 ...
【オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31
頭部管銀製】 ヤマハ フルート YFL-31 smcint.com
【オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31
ヤマハフルート YFL-31 ヘッド銀 問屋直販 楽器 | bca.edu.gr
【オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31
☆ YAMAHA フルート YFL-31 管楽器 ハードケース付き ヤマハ ☆ 高級 ...
【オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31
YAMAHA YFL-31 フルート 新着商品 8236円 www.geyrerhof.com
【オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31
芸能人愛用 YAMAHA ヤマハ フルート 管楽器 初心者用 ハードケース YFL ...
【オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31
YAMAHA フルート YFL-31 人気ブランドを 10036円 www.coopetarrazu.com
【オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31
良品 YAMAHA YFL-31 フルート 頭部管銀製 シルバー Eメカ付き-
【オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31
YAMAHA (ヤマハ) フルート YFL-31｜トレファクONLINE
【オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31
YAMAHA(ヤマハ) / YFL-31 ヤマハ/フルート/YFL-31/頭部管銀製モデル ...
【オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31
YAMAHA ヤマハフルート ハードケース付き YFL-31の通販 by HimaYou ...
【オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31
オーバーホール済】YAMAHA ヤマハ フルート YFL-31 全タンポ交換 当社 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru