進撃の巨人 Memory Collection エレン \u0026 リヴァイ

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商品詳細
進撃の巨人AttackonTitanアンティークANIQUE“MemoryCollectionエレン＆リヴァイ アクリルブロック“究極の選択”\u003e\u003e中身確認と写真撮影のためのみ開封しました。本当に美しいです!!『進撃の巨人』“MemoryCollection”より、アクリルブロック“究極の選択”が登場。アルミンかエルヴィンか、どちらか1人を選ばなくてはならない”究極の選択”を迫られるシーンをアクリルブロックにしました。エレンとリヴァイが写るカラーイラストの背面には、アルミン、エルヴィンと誓い合った思いや夢を語るシーンをデザインしています。本体素材：アクリルサイズ(約)：W110×H150×D20(mm)♡お気軽にコメント、値引き交渉どうぞ！お値引きご希望の場合は、金額をご提示下さい☆コメント中や交渉中でもメルカリの規定に則り、専用以外は即購入の方が優先になります☆即購入OKです~♡入手後はそのままの状態で保管していました。見た目は良いですが素人の判断です♫元のパッケージが含まれていない場合があります。♡何か気になる点がありましたらコメントいただければと思います。♡よろしくお願いします(=◕ω◕=)♡
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