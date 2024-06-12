日本画水彩画　秋保大滝図

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商品詳細
横山大観に師事した画家が書いた絵です。秋保大滝図です。滝の流れを感じるダイナミックな絵です。落款あり 額装付き。サイズ41x52cm
http://narcologia.ru/goods/scissoring238196.html
http://narcologia.ru/goods/response703042.html
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