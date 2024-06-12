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日本画水彩画　秋保大滝図
商品番号 F21471318825
商品名

日本画水彩画　秋保大滝図
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横山大観に師事した画家が書いた絵です。秋保大滝図です。滝の流れを感じるダイナミックな絵です。落款あり　額装付き。サイズ41x52cm
http://narcologia.ru/goods/scissoring238196.html
http://narcologia.ru/goods/response703042.html
http://narcologia.ru/goods/freezer102298.html
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