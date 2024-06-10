ヤマハクラリネット　YCL-35 木製

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商品詳細
メーカー:YAMAHAモデル:YCL-35日本製楽器中古です音の確認をしましたが良かったです。タンポオッケー調整済みすぐ吹けますオッケー 木製なので音がきれいです^_^キー銀メッキ仕上げ内容はクラリネット本体ヤマハマウスピース (YAMAHAY-21)リガチャーキャップリード1枚専用ハードケース写真を見て確認をお願いいたします。クラリネットをご覧いただきありがとうございます。こちらは管楽器です。種類···クラリネット
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