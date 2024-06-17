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ヴァイオレット・エヴァーガーデン 額装アート ―色景―【菫】
商品番号 J19116449805
商品名

ヴァイオレット・エヴァーガーデン 額装アート ―色景―【菫】
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴァイオレット・エヴァーガーデン額装アート―色景―【菫】「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」額装アート『色景（しきけい）』シリーズ（3部作）シリーズ第1弾のテーマは【菫（すみれ）】作：高瀬亜貴子■商品詳細額サイズ：横553mm×縦430mm原画サイズ：A3（横420mm×縦297mm）【素材】額：樹脂製裏板：木製合板マット紙：紙製面材：アクリルプレート：アルミニウムその他：押さえ金具・吊り紐・吊り金具
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