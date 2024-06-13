YAMAHA DTXPLORER 電子ドラムセット ヤマハ

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商品詳細
写真2の「YAMAHADTXPLORER電子ドラムセット」の中古品になります。イスはつきません。※キックペダルを写真7のTAMA製に交換しています※ACアダプターをzoom製に交換しています【動作】動作確認済み【セット内容】ドラムセット取扱説明書※写真に写っているものがすべてです【その他】写真3,4のような打痕・スレキズあります写真に写っていないキズ汚れ等ありますので中古品にご理解のある方のみご購入をお願いいたします※解体してパーツごとに包装して発送いたします※2箱に分けて配送します※沖縄・離島など別途、送料追加料金が発生しますのでご購入前にコメントをお願いします
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