Pullip（プーリップ）／セーラージュピター（Sailor Jupiter ...

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断捨離の為お譲りします。バンダイプレミアム限定版未開封の為中で制服が取れてしまっていますが直していません。Pullip（プーリップ）／セーラージュピター（SailorJupiter）☆*:.。.oプロフィール一読下さいo.。.:*☆■注意事項・未開封品の為、本体の状態は未確認となります。初期不良等、何か不具合があった場合は直接メーカーへお問い合わせお願い致します。・発送が1〜2日後になります。プチプチ付き、メルカリ便にてお送りいたします。配送中の破損に関しましては責任致しませんのでご理解ある方のみお願いします。自宅保管ですので神経質の方はご遠慮下さい。#Groove#美少女戦士セーラームーン『美少女戦士セーラームーン』シリーズ#木野まこと_セーラージュピター_#Pullip（プーリップ）／セーラージュピター（SailorJupiter）キャラクター···美少女