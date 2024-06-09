クラリネットB♭クランポンB12完全整備　試奏済み　超美品

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クラリネットB♭クランポンB12純正ハードケース純正マウスピース純正リガチャー キャップ。ビュッフェクランポンB12カレッジモデルABS樹脂製ビュッフェクランポン社が初心者向けに提供しているカレッジモデル。部活や野外演奏やマーチングに適しています。余談ですが！実は私も樹脂のクラリネットを使用しています。割れる心配がないので出しっぱなしです。ちょいの間練習に便利です。メンテナンスについて。1.本体トーンホールクリーニング。2.タンポ総替え。3.key歪み補正、磨き、オイルアップ。4.バネコルク総点検一部取り替え。5.リング高さ調整。6.タンポ開き調整。7.F1(上下管連結)調整。8.下管CB連結調整。9.全体バランス調整、微調整、10.全音域試奏確認。完璧な状態に仕上がっています。隅から隅まで新品の輝きです。樹脂にしては豊かに響きます。これまでのプラ管のイメージはありせん！鳴りは軽いですが木製に近い吹奏感があります。最近の樹脂は良くなりました。用途色々！私はプロ歴57年のクラリネット奏者でありリペアマンではありません。リペアは若い頃クランポン社技術者から本格的に学びました。クラリネット人生第四コーナー！これからの方のお役に立てれば幸いです。お買い得です。