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商品詳細
音大で今年まで使っておりました。読響の先生に師事しておりましたがB\u0026SのMS14と悩むくらいのポテンシャルを持っている個体です。手放すか悩んでいるため高めに設定しています。マウスピースはおまけでYAMAHA48をお付けいたします。石突きゴム（数百円）は交換必須です。スレ、細かい凹みが存在します。写真追加いたしました。バックtromboneトロンボーン
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