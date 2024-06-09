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Bach 42BO
商品番号 F12603482878
商品名

Bach 42BO
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 50,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

音大で今年まで使っておりました。読響の先生に師事しておりましたがB\u0026SのMS14と悩むくらいのポテンシャルを持っている個体です。手放すか悩んでいるため高めに設定しています。マウスピースはおまけでYAMAHA48をお付けいたします。石突きゴム（数百円）は交換必須です。スレ、細かい凹みが存在します。写真追加いたしました。バックtromboneトロンボーン
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