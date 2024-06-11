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Pearl パール リズムトラベラー バスドラム14×13インチ単品
商品番号 J46441618787
商品名

Pearl パール リズムトラベラー バスドラム14×13インチ単品
ブランド名 パール
特別価格 税込 8,865 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···バスドラムレベル···初心者ご覧頂き、誠にありがとうございます。こちらの商品は、「Pearlパールリズムトラベラーバスドラム14×13インチ単品」でございます。もう10年以上前にドラムトレーニング用として購入して使用していましたが、もう使わなくなりましたのでお譲りしたいと思います。元々白色のカバリングでしたが、経年劣化のため黄ばんでシミも出ています(画像8)。キズやサビやヨゴレもありますが、可動部位は全て正常に作動しますので使う分には全く問題ないです。使う分には全く問題ありませんが、10年以上前の古い中古品です。細かいキズなどを気にされる方、神経質な方、新品同様のクオリティをお求めの方、商品の感想を評価に反映される方の購入は、固くお断りします。画像10のようにレッグとライザーを外し、プチプチで巻いてリサイクル段ボールに入れて配送させて頂きます。では、何卒宜しくお願い申し上げます。※他にもドラム関連多数出品しています。是非ご覧頂ければ幸いです。
http://narcologia.ru/goods/reboot719436.html
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