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ニッカントランペットTR-133
商品番号 O51212591219
商品名

ニッカントランペットTR-133
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 7,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···トランペットレベル···初心者こちらのサイトで半年ほど前に10000円ほど購入した楽器です。リペアに出し、ピストンボタンを付け変え、3番管用の指掛けを付け足しました。その後、金管楽器の調律(27500円)をして貰っております。備品として保管していましたが、なかなか使用する機会がないので、手放そうと思います。購入した当初から、ベルの根元に凹みがあります。(写真参照)音質はコンパクトで軽い感じ、ボアが多分MSタイプなので、元々の状態だとピッチは上がり気味になりますが、調律してもらい良くなりました。楽器を持った感じがコンパクトなので、小柄な女性やお子様に向くと思います。すぐにお使い頂ける状態です。ケースと本体のみ、マウスピースは付きません。よろしくお願いします(^^)
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