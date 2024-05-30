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- 黒夢、sads、清春、人時 切り抜き 約600ぺージ ＋清春写真集
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商品詳細
黒夢の初期の頃からの雑誌￼切り抜きずっと黒夢清春を追いかけてきたので、それ関連の雑誌を多数購入してきました。￼数えたら約310枚ありました。約600ページに黒夢、￼清春、人時、サッズ関連の情報や写真やインタビューが掲載されております。ピンナップや折りたたみポスターも何点かあります。裏面には載っていない場合もあるので約(おおよそ)580ページくらいだと思います。もちろん、画像掲載以外にも載せて無い切り抜きページもあります。あまりにも多いので載せられません。古い雑誌なので、焼け、色褪せなど多少はあると思いますが、￼30年ほど前の雑誌￼もあるので古本扱いになります。￼オマケとして、ページがバラバラになっておりますが、清春写真集「Alienmaskedcreature」(画像6.7.8)もお付けいたします←こちらはオマケとして認識してください。ご理解いただける方に購入してもらいたいです。￼返品返金不可バラ売りお値下げ不可です。#黒夢#清春#人時#sadsグッズ種類···切り抜き
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