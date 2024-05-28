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中国　耀州窯青磁　刻魚藻文盤　皿　C　R6199F
商品番号 T98189189021
商品名

中国　耀州窯青磁　刻魚藻文盤　皿　C　R6199F
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 7,965 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...皿・鉢大きさ　高さ約7cm　幅約35cm皿立ては商品に含みません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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