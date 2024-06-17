赤楽焼　手鉢　桐山造　共箱　MA779

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種類...茶道具縦 約18.0ｃｍ横 約18.5ｃｍ高 約150ｃｍ共箱有特に目立ったキズ・ヨゴレ等はありませんが神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃赤楽焼 ＃手鉢 ＃桐山造