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- 赤楽焼 手鉢 桐山造 共箱 MA779
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商品詳細
種類...茶道具縦 約18.0ｃｍ横 約18.5ｃｍ高 約150ｃｍ共箱有特に目立ったキズ・ヨゴレ等はありませんが神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃赤楽焼 ＃手鉢 ＃桐山造
http://narcologia.ru/goods/tenet142563.html
http://narcologia.ru/goods/enquire549389.html
http://narcologia.ru/goods/stage337597.html
赤楽焼 手鉢 桐山造 共箱 MA779 - 陶芸
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