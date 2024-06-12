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DMMスクラッチ　FANTASTICSセット
商品番号 D74580786459
商品名

DMMスクラッチ　FANTASTICSセット
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···八木勇征、堀夏喜、木村慧人、中島颯太、佐藤大樹、瀬口黎弥、澤本夏輝、世界グッズ種類···フォトカードDMMスクラッチ　FANTASTICSメンバー、世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太の巾着ポーチとフォトカードセットです。大きさ　20×18新品、未開封ですが中古品という事をご理解頂いた上でのご購入をお願い致します。初期傷、初期汚れ、シワ等などご了承お願い致します。プロフィール欄をご確認の上、ご購入をお願い致します。#LDH#EXILETRIBE#FANTASTICS#世界　#佐藤大樹#澤本夏輝　#瀬口黎弥　#堀夏喜　#木村慧人　#八木勇征　#中島颯太　#中尾翔太
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