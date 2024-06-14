ブレンダ・キング「ヤグルマギクとマーガレット」

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商品詳細
フランス画家のブレンダ・キングの絵画です。●サイズ：縦57cm横57cm奥行き1.7cm●付属品：取り付け金具●状態：2022年11月に頂き、飾らずに室内にて保管していました。新品です。自宅の雰囲気には合わないので、出品することにしました。日焼けや汚れなどはありませんが、1箇所のみ、裏面の板部分に染みがあります。美品ですが、気になる方は写真(5枚目)でご確認ください。絵画の種類···水彩画形式···額縁入り主題···静物主な画材···色鉛筆
http://narcologia.ru/goods/encourage967672.html
http://narcologia.ru/goods/procurement703633.html
http://narcologia.ru/goods/calling447650.html
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猫の絵・ブレンダ・キング 「窓辺の猫」 リトグラフ 額寸・450×450mm
Amazon | ブレンダキング ヤグルマギクとマーガレット 絵画 | アイドル ...
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