未使用　装動 ギーツ id6 バッファ ジャマトフォーム.コマンドフォームセット

装動ギーツid6バッファジャマトフォームバッファコマンドフォーム各ABセットになります。店舗で購入しました。新品、未開封ですが、箱にヤレや小傷があります。写真に写っている物が全てになります。新品未開封ですが、一度は人に渡った中古品である事をご理解頂いた上でご購入頂きますようお願い致します。人気キャラクター···仮面ライダーオーズフィギュアシリーズ···仮面ライダー#仮面ライダー#ギーツ#バッファ#ジャマト#コマンド#フォーム#装動#食玩#バンダイ#キャンディートイ



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