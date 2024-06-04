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未使用　装動 ギーツ id6 バッファ ジャマトフォーム.コマンドフォームセット
商品番号 V42990346697
商品名

未使用　装動 ギーツ id6 バッファ ジャマトフォーム.コマンドフォームセット
ブランド名 バンダイキャンディ
特別価格 税込 1,583 円
在庫状況 あり

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商品詳細

装動ギーツid6バッファジャマトフォームバッファコマンドフォーム各ABセットになります。店舗で購入しました。新品、未開封ですが、箱にヤレや小傷があります。写真に写っている物が全てになります。新品未開封ですが、一度は人に渡った中古品である事をご理解頂いた上でご購入頂きますようお願い致します。人気キャラクター···仮面ライダーオーズフィギュアシリーズ···仮面ライダー#仮面ライダー#ギーツ#バッファ#ジャマト#コマンド#フォーム#装動#食玩#バンダイ#キャンディートイ
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