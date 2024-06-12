アルタスフルートTS-R/INLINE 総銀製 リングキイ

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種類···フルート種類···フルートレベル···中〜上級者中高大と経験を積んだ後、一般の楽団で使用するために2020年に購入(元値550,000円程度)し、つい最近まで３年ほど使用していました。この度私情により演奏が難しくなりましたので、泣く泣くお譲りすることになりました。デニス・ブリアコフ氏（ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団首席奏者）選定品。目立つ傷などありません。とても綺麗な状態です。全タンポ交換、管体磨き、調整済みです。サビ防止のCガードもおつけします。TS 総銀製モデルリップ：銀製（Ag925スターリングシルバー）頭部管：銀製（Ag925スターリングシルバー）管体：銀製（Ag925スターリングシルバー）管体リング：銀製（Ag925スターリングシルバー）キイ：銀製（Ag925スターリングシルバー）キイパイプ：銀製（Ag997メタライズドシルバー）仕上げ：銀メッキ仕上げバネ：ステンレグレードアップを考えておられる方、ぜひご検討ください。高いお買い物ですので、ご質問等ありましたら遠慮なくお申し付けください。#アルタス#フルート#altas#flute#総銀製#リングキィ#吹奏楽#オーケストラ