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商品詳細
デッキ販売となります。ヒトカゲsv2a3枚ヒトカゲsv31枚リザードンex3枚アルセウスv2枚アルセウスvstar2枚ポッポ2枚ピジョットex2枚マナフィ1枚かがやくリザードン1枚ネストボール4枚ハイパーボール4枚ポケモンいれかえ1枚あなぬけのヒモ1枚ふしぎなアメ4枚すごいつりざお1枚ともだちてちょう1枚げんきのハチマキ1枚リベンジパンチ1枚ボスの司令1枚ナンジャモ3枚キバナ1枚ペパー1枚ジニア1枚博士の研究2枚セイボリー1枚ボウルタウン3枚ダブルターボエネルギー2枚炎基本エネルギー8枚計60枚水濡れ、折れ対策をして発送致します。スリーブは新品のものに入れて送らせていただきます。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perpetual727146.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture369841.html
http://narcologia.ru/goods/perforce768465.html
悪 リザードン ex アルセウス デッキ ポケモンカード
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