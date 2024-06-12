美品★島村楽器　JUG★JOY DRUM　ジョイドラム★電子ドラム★送料無料！

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島村楽器のオリジナルブランド【JUG】の【JOYDRUM】でございます！動作は確認済みです。送料無料です。アンプ【フォトジェニックPG-10】を付属します（シールド付き）ステッィクを付属いたします。目立ったダメージは見あたらない美品です。配送は分解してお送りしますのでご自身での組み立てをお願い致します。組み立てに必要なレンチ類、椅子はご自身にてご用意くださいませ。※質問、交渉中であっても購入された方を優先させて頂きます。ご了承下さい。※質問無しの即購入大歓迎です！迅速な対応を心がけています。皆様よろしくお願い致します♪管0923-4,0929-2種類...電子ドラム