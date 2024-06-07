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トランペット　マウスピース　７　ラッパ
商品番号 J29767765103
商品名

トランペット　マウスピース　７　ラッパ
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自衛隊で信号ラッパを吹くために使用してました。(トランペット用マウスピースです)いろんなマウスピースを試している最中でこのマウスピースは自分に合わないと判断したので出品します。自分に合ったマウスピースをお探しの方試しにいかがでしょうか？状態は写真よりご確認くださいm(__)m
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