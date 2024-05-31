韓国 李朝　青貝 螺鈿 細工 草花図　棗　仕覆付

⭐︎プロフィールにお得情報がございます。一読くださいませ⭐︎青貝螺鈿細工草花図 棗です。こちらはお気に入りでよく使っておりましたのでスレなど若干の使用感がございます。箱も紛失してしまったため、仕覆をおつけいたします。長期保管品となります事をご了承の上ご購入をお願い致します。出品物は、ほとんどがused品で新品に関しましても自宅保管となります。長期保管品と記載のあるものは、箱などに傷み汚れなどある物がほとんどなのでご了承下さい。保管時のたたみジワ・used品にご理解頂ける方のご購入をお願い致します。ペットと喫煙者がおります。気になさる方はご購入をお控えください。値引き交渉中であっても購入者優先とさせていただきます。発送は主にゆうゆうメルカリ便・らくらくメルカリ便です。トラブル防止の為、登録住所以外の発送はお断りいたします。(受け取り場所の変更はご購入者様にてお手続きをお願いします)すり替え防止の為、返品対応は致しかねます。即買歓迎ですが、2日以内のご入金ご連絡がない場合キャンセルとさせて頂きます。また、受取評価をしない、購入後のキャンセルなど最低限のルールを守らない方はブロックさせていただきます。発送段ボール・梱包材はリサイクル品を使わせて頂きますことをご了承下さい。装飾...螺鈿種類...茶道具



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