Aviationtag BA B744(G-CIVE) 0157/8500

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コレクションの整理のため出品いたします。BA744のバイカラーのタグです。出品時点では公式サイトの在庫は無いようです。通常のタグと比べて厚みがあるように思います(写真3枚目)。購入後数分眺めてから、入っていた封筒に戻してそのまま保管していました。なお、出品物は喫煙者やペットが居ない環境で使用・保管いたしました。出品物の詳細―――――――――出品物の状態:未使用品機種:Boeing747-400機体記号：G-CIVE所属：BritishAirways/BA/ブリティッシュ・エアウェイズブランド：Aviationtag/アビエーションタグシリアル番号：0157/8500―――――――――ご購入手続きをされた時点で以下について同意の上、ご購入されたとみなします。ご理解・ご了承いただける方のみご購入くださいませ。―――――――――・実際に使用された航空機のアップサイクル品のため傷、ペイントの欠け、凹凸がございます。これらは欠陥ではなく素材そのものの状態が製品に反映されたものです。―――――――――