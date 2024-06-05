ドラゴンクエストウォーク 一番くじ

ドラゴンクエストウォーク一番くじ光に当たらないところで保管しており未開封のため状態は良いです。もう手に入らない品となってます。キングスライム\u0026スライムナイトの後ろ左側少し凹みがありますバラ売り可〇〜お家でつかおう！かざろう！！編～さいごの1枚で賞スラミチやわらかランプ¥3,700〜お家でつかおう！かざろう！！編～フィギュア各種¥1,800バラでご購入をお考えの方はコメントにお願いします。◎発送注意平日にご購入された方は発送が土日祝になります。ご了承ください。土曜日・日曜日17:00までにご購入された方は即日発送致します。人気ゲームタイトル···ドラゴンクエストフィギュア種類···コレクションフィギュア



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