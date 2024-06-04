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- A819 YAMAHAトランペットYTR1310 マウスピース付 ハードケース付
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商品詳細
YAMAHAトランペットYTR1310でございます。YAMAHAJAPAN11マウスピース付でございます。状態は使用感がございますが凹や目立つ様な小キズが無い状態の物で楽器店にて音出し確認済みでございます。付属品のVALVEOILYAMAHAが付いておりますが残量はほんのわずかでございます。GRESAEの残量は半分程でございます。ハードケースの方は問題無い状態の物だと思います。すべて画像にてご確認宜しくお願い致します。種類...トランペット
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